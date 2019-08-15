https://static.news.ru/photo/4942108c-bfc3-11e9-82a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Kai/Xinhua

Ливни, пришедшие в Приморский край с новым тайфуном «Кроса», сделали невозможным транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами.

В сёлах Саровка, Новокрещёшка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники проживает 703 человека. На данный момент в них нет проблем со связью и электроснабжением, продукты питания и пенсии жителям доставили накануне, сообщает администрация края.

Как писал News.ru ранее, тайфун «Кроса» только за одну ночь принёс в Приморье 70% месячных осадков. Дождь лил и 15, и 16 августа. Осадкам была присвоена категория опасного метеорологического явления. В Хасанском районе прошёл дождь с общим количеством 125 мм.