Сын Захарова хочет максимально возможного наказания для Ефремова 

https://static.news.ru/photo/1dc1b750-e137-11ea-b319-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На заседании в Пресненском суде Валерий Захаров рассказал о том, как узнал о трагедии, а также заявил, что случившееся доставили ему морально-нравственные страдания. Об этом сообщает NEWS.ru из зала суда.

Хотел бы наказания, предусмотренного уголовным кодексом, максимально возможного, — сказал он.

Кроме того, он отметил, что семья погибшего будет заявлять гражданский иск с требованием компенсации морального ущерба, но сумму пока не озвучил.



Как писал NEWS.ru, ранее Пресненский суд на очередном заседании по делу актера Михаила Ефремова допросил эксперта бюро судмедэкспертизы, которая составляла заключение для погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Эксперт Светлана Ромодановская сообщила, что Захаров, согласно выводам экспертизы, был вовремя трагедии пристёгнут ремнём безопасности.

Отсутствие катапультирования, отсутствие лицевых, черепно-мозговых травм говорят о том, что он был пристёгнут, — сказала она.

Также Ромодановская отметила, что в крови пострадавшего не был обнаружен алкоголь. Основными непосредственными причинами смерти Захарова она назвала травматический шок и кровопотерю.

На сегодняшнем заседании Михаил Ефремов присутствует лично. В прошлый раз слушание пришлось отложить — актёра увезли в реанимацию прямо из суда, позже у него диагностировали стеноз сосудов. Он мог развиться из-за злоупотребления алкоголем.