Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

https://static.news.ru/photo/d1f4e362-0006-11eb-b51f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сын депутата городского совета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина погиб в авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области.

Погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина — Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна, — говорится в сообщении на сайте партии.

Уточняется, что Владимиру Олабину в ноябре исполнился бы 21 год.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Сообщалось о том, что выжили двое курсантов. Они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Один из них остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, второй — погиб.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.