Свыше 100 студентов отравились на базе отдыха в Ленобласти

Читайте нас в Google Новости

Более 100 студентов получили пищевое отравление на базе отдыха в Ленинградской области. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл 11 июля с учащимися Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I. Признаки отравления 125 студентов почувствовали после ужина. 13 июля Лужская больница известила областное управление Роспотребнадзора о регистрации острой кишечной инфекции у шести студентов.

Работа базы отдыха приостановлена. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям должностных лиц вуза по вопросу законности деятельности базы.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, проводят санэпидрасследование причин отравления с заборами проб продуктов питания и воды.

Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали учащихся трёх гимназий с диагнозом «гастроэнтерит». Предполагалось, что они могли отравиться.