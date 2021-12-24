Священника нашли убитым в Нефтекамске

В Нефтекамске нашли убитым православного священника, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Игумен умер у себя дома от колото-резаных ран.

По факту убийства мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, священник поссорился со знакомым во время посиделок, в результате возникшего конфликта подозреваемый убил мужчину.

Как пишет Telegram-канала Baza, убитый — Артур Ниволин. Он был игуменом Петропавловского кафедрального собора. Несколько раз священнослужитель привлекался за наркотики и мошенничество. В 2014 году был лишён сана, однако недавно он вновь вернулся в лоно Церкви.

Отмечается, что игумен умер у себя дома от колото-резаных ран. Рядом с его телом нашли чемоданчик с курительными приспособлениями и использованные презервативы.

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