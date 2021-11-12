В селе Дагестана застрелили имама мечети и ранили двух жителей

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В ДТП на Ленинградском проспекте в Москве среди участников не было миллиардера Игоря Рыбакова и известный футбольного пиар-агента Елены Болотовой, об этом сообщили РИА Новости, сославшись на источник в правоохранительных органах. Ранее ряд СМИ сообщал, что Maybach и BMW X6 принадлежат Рыбакову и Болотовой.

Ни Рыбакова, ни Болотовой в автомобилях не было, — сказал собеседник агентства. Авария произошла на дублёре Ленинградского проспекта в районе дома № 40, где столкнулись четыре автомобиля. Среди них Maybach...