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В селе Дагестана застрелили имама мечети и ранили двух жителей

16:27, 12 ноября 2021
В селе Дагестана застрелили имама мечети и ранили двух жителей Фото: pixabay.com
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В селе Аметеркмахи в Дагестане произошла стрельба. В результате погиб имам мечети, два человека получили ранения. Злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщили в районной администрации, передаёт ТАСС. По данным властей, причиной стал бытовой фактор.

Стрельба произошла в селе на бытовой почве. Убит имам мечети, его сын и племянник ранены, они в больнице. Нападавший убит, — сказали в местной администрации.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Генерала Белобородова священнослужитель открыл стрельбу в туалете храма. Выстрел из сигнального пистолета священник произвёл с целью защиты, после того как на него напал неизвестный. Агрессор скрылся в районе кладбища. Его разыскивают полицейские.

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