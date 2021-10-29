Священник открыл стрельбу после драки в туалете храма в Москве

В Москве священнослужитель открыл стрельбу после драки в туалете храма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в храме на улице Генерала Белобородова. Неизвестный затеял драку со священнослужителем в туалете храма. В целях самозащиты батюшка достал сигнальный пистолет и произвёл выстрел. Данное действие лишь раззадорило нападавшего и он продолжил драку.

Он набросился на батюшку и ударил его несколько раз, — сообщает СМИ.

После происшествия нападавший попытался скрыться, однако священник сумел его догнать. Тем не менее злоумышленнику удалось отбиться и скрыться в районе кладбища. В настоящее время его разыскивает полиция.

Подробности происшествия уточняются. Официальных комментариев правоохранителей в настоящее время не поступало.

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