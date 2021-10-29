16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Священник открыл стрельбу после драки в туалете храма в Москве

21:21, 31 октября 2021
Священник открыл стрельбу после драки в туалете храма в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Москве священнослужитель открыл стрельбу после драки в туалете храма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в храме на улице Генерала Белобородова. Неизвестный затеял драку со священнослужителем в туалете храма. В целях самозащиты батюшка достал сигнальный пистолет и произвёл выстрел. Данное действие лишь раззадорило нападавшего и он продолжил драку.

Он набросился на батюшку и ударил его несколько раз, — сообщает СМИ.

После происшествия нападавший попытался скрыться, однако священник сумел его догнать. Тем не менее злоумышленнику удалось отбиться и скрыться в районе кладбища. В настоящее время его разыскивает полиция.

Подробности происшествия уточняются. Официальных комментариев правоохранителей в настоящее время не поступало.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ расследует дело о драке между заключёнными в Саратовской области. Осуждённые избили активистов, сотрудничавших с администрацией колонии. В отношении восьми заключённых возбудили уголовные дела.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео