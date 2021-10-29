Священник открыл стрельбу после драки в туалете храма в Москве

В Москве священнослужитель открыл стрельбу после драки в туалете храма. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, инцидент
Он набросился на батюшку и ударил его несколько раз, — сообщает СМИ.
После происшествия нападавший попытался скрыться, однако священник сумел его догнать. Тем не менее злоумышленнику удалось отбиться и скрыться в районе кладбища. В настоящее время его разыскивает полиция.
Подробности происшествия уточняются. Официальных комментариев правоохранителей в настоящее время не поступало.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ расследует дело о драке между заключёнными в Саратовской области. Осуждённые избили активистов, сотрудничавших с администрацией колонии. В отношении восьми заключённых возбудили уголовные дела.