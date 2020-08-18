Судмедэксперт: пострадавший в ДТП с Ефремовым был пристёгнут

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Пресненский суд на очередном заседании по делу актера Михаила Ефремова допросил эксперта бюро судмедэкспертизы, которая составляла заключение для погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Эксперт Светлана Ромодановская сообщила, что Захаров, согласно выводам экспертизы, был пристёгнут.

Отсутствие катапультирования, отсутствие лицевых, черепно-мозговых травм говорят о том, что он был пристёгнут, — сказала она.

Также Ромодановская отметила, что в крови пострадавшего не был обнаружен алкоголь.

На сегодняшнем заседании Михаил Ефремов присутствует лично. В прошлый раз слушание пришлось отложить — актёра увезли в реанимацию прямо из суда, позже у него диагностировали стеноз сосудов. Он мог развиться из-за злоупотребления алкоголем.

Как писал NEWS.ru, ранее актёр Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, поехал под конвоем в Пресненский суд. На выходе из квартиры его встречали журналисты нескольких изданий.