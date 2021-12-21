Судимый мужчина угнал такси и разбил на нём две машины в Москве

Ранее судимый мужчина угнал такси и попал на нём в аварию в Домодедовском округе, сообщают «Вести Подмосковья». Сначала он спровоцировал таксиста, ударив машину ногой, а затем, когда тот вышел выяснить ситуацию, запрыгнул в авто и уехал. После этого 30-летний уроженец Северо-Кавказского округа потерял управление и столкнулся с двумя автомобилями.

С места ДТП он сбежал , но его задержали в метро. Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбудили уголовное дело по факту грабежа — наказание по ст. 161 УК РФ может достигать четырёх лет лишения свободы.

Ущерб из-за аварии составил около двух миллионов рублей.

Ранее в Горно-Алтайске сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который угнал машину и сбил пешехода. В отношении злоумышленника, находившегося в момент ДТП, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Также сообщалось, что неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации в Ленинградской области. Фургон находился в собственности Тихвинской межрайонной больницы. Вакцины от коронавируса на момент угона в фургоне не было, поскольку медики загружают её непосредственно перед отправкой на место, а остатки сдают на хранение в больницу, когда возвращаются. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже.