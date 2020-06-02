Суд продлил арест экс-полицейским по делу Голунова

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Басманный суд продлил арест бывшим полицейским УВД по ЗАО Москвы Игорю Ляховцу, Роману Феофанову, Максиму Уметбаев и Акбару Сергалиеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражей Ляховцу, Феофанову, Уметбаев и Сергалиеву на три месяца, то есть до 7 сентября 2020 года, — сказала пресс-секретарь.

Все четверо обвиняются в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также в фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст.228 УК). 30 января суд арестовал их.

Ещё один экс-полицейский, проходящий обвиняемым по этому делу — Денис Коновалов, признал вину и сейчас находится под домашним арестом.

Все задержанные полицейские входили в состав преступной группы. По версии следствия, её возглавлял начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что признавший вину по «делу Голунова» полицейский дал показания на коллегу.