Суд приговорил распылившего баллончик участника акции 31 января к 3,5 года

https://static.news.ru/photo/5c567554-9934-11eb-ac07-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мещанского суда

Мещанский суд приговорил участника акции 31 января в Москве Павла Грин-Романова к трём с половиной годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил признать Грин-Романова виновным по части 2 статьи 318 УК и приговорить к трём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, — сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Накануне гособвинитель попросил назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Молодой человек обвинялся в том, что на акции 31 января в толпе около метро «Комсомольская» распылил в лицо омоновцу газовый баллончик. Следователи квалифицировали его действия по части 2 статьи 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья», она предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Павел полностью признал вину.

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