Суд оштрафовал Иисуса Воробьёва

https://static.news.ru/photo/73be13e6-781f-11ea-9fb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд назначил штраф москвичу Иисусу Воробьёву за выгул собаки на Патриарших прудах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Воробьёв признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП, ему назначен штраф в размере 1000 рублей, — сказала пресс-секретарь суда.

Заседание проходило по видео-конференц-связи — сам Воробьёв и его адвокат Олег Елисеев находились в Пресненском ОВД. Подсудимый был доставлен днём в субботу, 4 апреля, в полицейский участок прямо с Патриарших прудов, где гулял со своей собакой. Согласно пресс-релизу МВД, мужчину задержали за то, что он находился на территории Патриарших прудов, посещение которых закрыто на время карантина.

Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными, — сообщает пресс-служба МВД по Москве.

В итоге на мужчину составили протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Сам Воробьёв позже утверждал, что карантинных мер не нарушал, так как Патриаршие пруды не входят в список запрещённых мэрией мест для посещения.

Внимание СМИ этот инцидент привлёк в том числе и потому, что полицейские не позволили Иисусу отвести собаку домой. Задержанного посадили в полицейскую машину и уехали, а собака осталась без присмотра на улице. Позже выяснилось, что пёс нашёл дорогу домой и с ним всё в порядке.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инцидент на Патриарших с полицией и гулявшим с собакой москвичом, заметив, что жители столицы завалят суды исками.