Суд назначил дату апелляции по делу Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/d0266fa6-0a0b-11eb-8734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову — оно состоится 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11:00 в Мосгорсуде, — сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она добавила, что планируется реальная доставка осуждённого, но всё зависит «от дальнейшей санитарной обстановки».

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а» части 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Также ему запретили в течение трёх лет управлять автомобилем и обязали выплатить потерпевшему Виталию Захарову 800 тысяч рублей за моральный вред.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ефремов сам подал жалобу на приговор и пожаловался на давление бывшего адвоката Пашаева.