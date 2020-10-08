Суд назначил дату апелляции по делу Михаила Ефремова

Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову — оно состоится 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11:00 в Мосгорсуде, — сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Она добавила, что планируется реальная доставка осуждённого, но всё зависит «от дальнейшей санитарной обстановки».
Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а» части 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Также ему запретили в течение трёх лет управлять автомобилем и обязали выплатить потерпевшему Виталию Захарову 800 тысяч рублей за моральный вред.
Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Ефремов сам подал жалобу на приговор и пожаловался на давление бывшего адвоката Пашаева.
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