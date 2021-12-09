Суд арестовал владельца «Рив Гош» до 7 февраля

Московский суд Санкт-Петербурга арестовал до 7 февраля владельца сети магазинов «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера по делу о мошенничестве, передаёт пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее Мейер с супругой были задержаны, их подозревают в хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка. Вину предприниматель не признаёт.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России, сроком по 7 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

О задержании Мейера и его супруги Инны стало известно накануне. Их подозревают в хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка. Средства, о которых идёт речь, были получены «Юлмартом» от Сбербанка в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до банкротства в 2020 году.

В деле также фигурирует ещё один совладелец «Юлмарта» — Дмитрий Костыгин. Некоторое время назад Сбербанку удалось отсудить у «Юлмарта» 1 млрд рублей. Решение о выплате этих средств вынес Арбитражный суд Петербурга. Взыскать оставшуюся часть долга с акционеров компании, в число которых наряду с Мейером и Костыгиным входит Михаил Васинкевич, банку не удалось.