https://static.news.ru/photo/4429c81c-437e-11ea-be33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд арестовал бывшего полицейского Максима Уметбаева, обвиняемого в фальсификации уголовного дела против Ивана Голунова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Уметбаеву меру пресечения в виде заключения по стражу сроком на два месяца, то есть до 29 марта 2020 года, — огласил решение судья.

Уметбаев работал оперативником в отделении по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы с 2017 года, до этого трудился в патульно-постовой службе.

Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч.3 статьи 286 УК, ч.3 статьи 303 УК, ч.2 статьи 228 УК). Вину он признал частично, а именно в применении силы — дал Голунову пощечину. Однако в подбрасывании наркотиков не признается, утверждая, что видел журналиста в первый раз и был вызван в отдел, чтобы конвоировать его на осмотр квартиры.

Ранее 30 января Бассманный суд отправил в СИЗО ещё троих оперативников этого отдела: Ляховца Игоря, Феофанова Романа и Коновалова Дениса. Всем им вменяют те же статьи, что и Уметбаеву. Все три оперативника, в отличии от Максима Уметбаева, своей вины не признают.

Также на суде стало известно, что все задержанные полицейские входили в состав преступной группы. По версии следствия, её возглавлял начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.