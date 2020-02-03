https://static.news.ru/photo/b838b5c2-4691-11ea-8a41-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

235-й гарнизонный военный суд арестовал боксёра Георгия Кушиташвили.

Суд постановил избрать Кушиташвили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 1 апреля 2020 года, — огласил постановление судья, чьи слова приводит Life.ru.

Арестованный — известный спортсмен, чемпион России по боксу. Его задержали 2 февраля вместе с другим боксёром, Овиком Оганнисяном, по подозрению в хранении наркотиков. При Кушиташвили сотрудники Росгвардии обнаружили кокаин весом суть более 0,5 грамма, что является уже значительным размером. Во время задержания спортсмен оказал сопротивление и ударил росгвардейца.

Против Кушиташвили возбуждено уголовное дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Его друг Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Федерация бокса раньше не замечала Кушиташвили за употреблением наркотиков.