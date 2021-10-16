Стрелявшего в школе под Пермью ученика не привлекут к ответственности

Ученика, который устроил стрельбу в школе Пермского края, не привлекут к уголовной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как уточняется, это связано с возрастом школьника.

Стрелявший в школе ученик не будет привлечён к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления — с 14, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что, согласно закону, если несовершеннолетние граждане не подлежат уголовной ответственности из-за возраста, то, начиная с 11 лет, они могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Ранее сообщалось, что 12-летник подросток устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края. Как уточняется, школьник произвёл два выстрела из огнестрельного оружия «Сайга». Он выстрелил в потолок и дверь. Причиной инцидента могла стать травля. Ученик задержан. Полицейские общаются с ним для выяснения подробностей произошедшего.

По данным Telegram-канала Baza, один ребёнок пострадал. После того, как шестиклассник выстрелил в дверь, одному из детей осколком стекла поранило ногу. Остальные находятся в шоковом состоянии и покинули школу.

Также Mash сообщает, что шестиклассника «разоружила» директор школы, заманив к себе в кабинет и уговорив сдаться. Эту информацию подтвердило министерство безопасности региона. В своём поступке он, среди прочего, обвиняет отца, который издевался над его матерью.