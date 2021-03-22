Стрельба в Колорадо: убиты шесть человек

Минимум шесть человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина у супермаркета King Soopers в американском городе Боулдер (штат Колорадо). Одним из погибших оказался полицейский.
Об этом
Мотив стрелявшего неизвестен.
О происшествии проинформировали президента США Джо Байдена. Об этом в Twitter
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ночном клубе в городе Даллас произошла стрельба. Инцидент случился из-за скандала, возникшего между посетителями заведения. Один человек погиб, пятеро госпитализированы, стрелявший скрылся с места происшествия, рассказало Associated Press.