Стрельба в Колорадо: убиты шесть человек

https://static.news.ru/photo/ef35e526-8b74-11eb-a7bf-96000091f725_660.jpg Фото: Hector Acevedo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минимум шесть человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина у супермаркета King Soopers в американском городе Боулдер (штат Колорадо). Одним из погибших оказался полицейский.

Об этом сообщает газета Atlanta Journal-Constitution. Отмечается, что нападавший задержан уже в магазине — очевидцы рассказали, как силовики вывели из помещения раненого мужчину в наручниках.

Мотив стрелявшего неизвестен.

О происшествии проинформировали президента США Джо Байдена. Об этом в Twitter рассказала пресс-секретарь хозяина Белого дома Джен Псаки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ночном клубе в городе Даллас произошла стрельба. Инцидент случился из-за скандала, возникшего между посетителями заведения. Один человек погиб, пятеро госпитализированы, стрелявший скрылся с места происшествия, рассказало Associated Press.