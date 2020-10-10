Стокилограммовую авиабомбу времён ВОВ нашли в Крыму

https://static.news.ru/photo/bec93fc8-0adc-11eb-b19a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 82.mchs.gov.ru

Фугасная авиабомба (ФАБ-100) массой 100 кг времён Великой Отечественной войны была найдена в Кировском районе Крыма. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС.

Инцидент произошёл в селе Первомайское. Боеприпас был перевезён на специальный полигон и там уничтожен, сообщается на сайте ведомства..

Работы по обезвреживанию бомбы проводились специалистами отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС РФ по республике.

Ранее NEWS.ru писал, что на востоке Чехии были эвакуированы около тысячи человек из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны. Её нашёл мужчина, который собирал металлолом в лесу рядом с городом Коуржим.