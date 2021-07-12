Стена расселённого дома рухнула на два авто в Саратове

Стена расселённого аварийного здания обрушилась во время демонтажа на дорогу в центре Саратова. Обломки упали на припаркованный автомобиль, а также на проезжавший мимо, сообщает региональное СУ СКР.
Происшествие
По данным управления Следственного комитета, место обрушения было обследовано спасателями на случай, если под завалами остались люди. Осмотр места происшествия провели и следователи СК. По факту происшествия назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В происшествии
Пострадал человек, у него зафиксированы травмы средней тяжести. Также поврежден его автомобиль. Сейчас спасатели изучают завалы, чтобы исключить нахождение под обломками людей. Подрядчик, ИП Жукова, обязан не только возместить все убытки пострадавшим, но и пересмотреть подходы к своей работе. Техника безопасности должна неукоснительно соблюдаться, — заявил глава города.
Ранее в окрестностях турецкого города Малатья произошло обрушение двухэтажного здания. Спасатели достали из-под завалов 14 человек. Двое из них получили серьёзные травмы. Погибших нет.