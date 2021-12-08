Стало известно, зачем московский стрелок Глазов пришёл в МФЦ

Московский стрелок Сергей Глазов изначально пришёл в МФЦ, где открыл огонь, за паспортом. При этом у мужчины было с собой оружие, а также крупная сумма денег. Нападение на центр он спланировал заранее. Об этом пишет Mash.

У бывшего полковника СВР при обыске обнаружили травматический пистолет «Глок-Т», переделанный под стрельбу патронами от автомата АК-74, газовый баллончик, которым мужчина воспользовался при столкновении с охраной, ремень с ножнами от холодного оружия, а также болгарка с дисками. Помимо этого, при Глазове был металлический цилиндр с веществом, похожим на взрывчатку.

Кроме того, в карманах стрелка нашли €27 тысяч, $10 тысяч и 20 тысяч рублей. Для чего именно мужчина их взял с собой, не уточняется, однако специалисты предполагают, что экс-полковник не намеревался после инцидента возвращаться в свою квартиру.

Отмечается, что паспорт стрелка был уже готов. Ему оставалось только забрать документ. МФЦ, в котором Глазов устроил стрельбу, вернётся к работе в штатном режиме с 9 декабря.

Стрельба в столичном МФЦ произошла накануне вечером. Глазов открыл огонь после просьбы сотрудников учреждения надеть маску. В результате погибли администратор и охранник МФЦ. Ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения. Обезвредил стрелявшего сотрудник полиции.

Как сообщалось ранее, стрелок, предположительно, был не в себе во время нападения. В ходе допроса после задержания он говорил о пандемии и всемирном заговоре. Глазов является подполковником СВР в запасе. Ранее судим он не был. Нападение мужчина спланировал заранее.