Стало известно, почему избили подростков в Свердловской области

Драка, в результате которой пострадали ученики седьмого класса школы № 17 города Сухой Лог Свердловской области, произошла из-за оскорблений. Пострадавшие высказались в адрес 15-летнего парня, и его девушка попросила друзей разобраться. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Избили Никиту и Илью, а нападавшие — Эрик и Андрей. Они удалили страницы во «ВКонтакте» после публикации видео. Почему на разборки пошли эти двое, а не оскорблённый парень девушки, непонятно, — рассказал источник.

В Следственном комитете сообщили, что действия нападавших попадают под статью УК «Хулиганство». Сейчас экспертиза устанавливает тяжесть вреда здоровью. В Прокуратуре отметили, что большинство участников драки известны. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации.

Ранее полиция задержала двоих учащихся колледжа после сообщения о стрельбе в Санкт-Петербурге. У одного из них изъят охолощённый пистолет. Студентов застали на месте происшествия. Выяснилось, что один из них выстрелил из сигнального пистолета.