Студентов колледжа задержали за стрельбу в Санкт-Петербурге

Двое учащихся колледжа задержаны полицией после сообщения о стрельбе в Санкт-Петербурге. У одного из них изъят охолощённый пистолет, сообщает РИА Новости.

Сообщение о выстрелах в районе дома № 9 по Охотничьему переулку в районе Петровского колледжа поступило от очевидцев.

Полицейские установили, что к инциденту могут быть причастны двое учащихся расположенного неподалёку колледжа, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. У одного из них изъят охолощённый пистолет, — приводит агентство цитату из сообщения МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Студентов застали на месте происшествия. Выяснилось, что один из них один раз выстрелил из сигнального пистолета, чем и переполошил округу. На такой вид пистолета разрешения не требуется.

Пресс-служба Петровского колледжа факт стрельбы подтвердила, при этом представитель учебного заведения уточнил, что колледж работает в штатном режиме.

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