Стало известно о состоянии женщины, вылетевшей на машине в Москву-реку

Женщина, которая в воскресенье, 30 мая, за рулём своей машины вылетела с Нагатинской набережной в Москву-реку, госпитализирована. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД. Также стала известна возможная причина произошедшего.
По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. В результате автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду, — заявили в полиции.
В свою очередь, Telegram-канал Life Shot сообщает, что женщину госпитализировали с переохлаждением. Кроме того, у неё диагностирована травма грудной клетки. По данным канала, пострадавшую
Ранее сообщалось, что в Сети появилось фото инцидента. На нём видно, что при опрокидывании авто снесло часть заграждения. Для спасения водителя был задействован катер.