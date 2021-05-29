Стало известно о состоянии женщины, вылетевшей на машине в Москву-реку

https://static.news.ru/photo/e2c85b94-c12e-11eb-acd8-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Женщина, которая в воскресенье, 30 мая, за рулём своей машины вылетела с Нагатинской набережной в Москву-реку, госпитализирована. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД. Также стала известна возможная причина произошедшего.

По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. В результате автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду, — заявили в полиции.

В свою очередь, Telegram-канал Life Shot сообщает, что женщину госпитализировали с переохлаждением. Кроме того, у неё диагностирована травма грудной клетки. По данным канала, пострадавшую пытался вытащить из воды таксист, но в итоге спасать пришлось их обоих. В настоящий момент мужчина также находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось фото инцидента. На нём видно, что при опрокидывании авто снесло часть заграждения. Для спасения водителя был задействован катер.