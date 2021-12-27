Стало известно о состоянии экипажа разбившегося под Ижевском Ми-2

Пилот и пассажир упавшего под Ижевском вертолёта Ми-2 остались живы. Как рассказал экипаж, у одного из них проблемы со спиной, а у другого — с дыханием. Пострадавшие передали в рацию, что лежат на земле и им очень холодно — в регионе 11 градусов мороза, пишет Mash.

Пилот Дамир Гафуров рассказал , что в какой-то момент воздушное судно закружило в воздухе. По какой именно причине, не уточняется. Он попытался выровнять вертолёт в полёте, однако сделать это не получилось, и Ми-2 совершил жёсткую посадку.

Спасателям пока не удалось добраться до пострадавших. Уточняется, что пилот и пассажир вертолёта сильно замёрзли.

На место крушения вылетел аварийный борт. По некоторым данным, авария произошла в ходе обследования нефтепровода. ЧП случилось близ населённого пункта Чайковский в 80 км от Ижевска. Пилот вертолёта после крушения сумел самостоятельно связаться с диспетчером и сообщить о произошедшем.

МЧС России в комментарии NEWS.ru подтвердило, что 27 декабря под Ижевском вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. Ведомство уточнило, что информация о ЧП поступила от пилота в 14:15 мск в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.