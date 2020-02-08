По данным СМИ, заказчиком поджога Никулинского суда в Москве мог быть ранее судимый бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Григорьев. Преступная группа из шести человек, в которую он входил, на продажах поддельного ботокса через Интернет за год заработала 10 млн рублей.
В 2017 году пятерых членов этой группы задержали, а Григорьеву удалось скрыться.
Прошлым летом Никулинский суд вынес приговор преступной группе. Григорьева приговорили к шести годам реального заключения, его подельникам дали условные сроки, — сообщает Telegram-канал «112».
Олег Григорьев до сих пор находится в розыске.
Как писал NEWS.ru, Руслан Ибрагимов, которого обвиняют в поджоге здания Никулинского суда, арестован на два месяца Пресненским судом. Обвиняемый бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Никулинского суда в ночь на 6 февраля. К месту происшествия прибыли пожарные и полиция. Ибрагимова удалось задержать в доме на Ленинском проспекте.
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