https://static.news.ru/photo/ea2c81d8-4a49-11ea-b4dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

По данным СМИ, заказчиком поджога Никулинского суда в Москве мог быть ранее судимый бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Григорьев. Преступная группа из шести человек, в которую он входил, на продажах поддельного ботокса через Интернет за год заработала 10 млн рублей.

В 2017 году пятерых членов этой группы задержали, а Григорьеву удалось скрыться.

Прошлым летом Никулинский суд вынес приговор преступной группе. Григорьева приговорили к шести годам реального заключения, его подельникам дали условные сроки, — сообщает Telegram-канал «112».

Олег Григорьев до сих пор находится в розыске.

Как писал NEWS.ru, Руслан Ибрагимов, которого обвиняют в поджоге здания Никулинского суда, арестован на два месяца Пресненским судом. Обвиняемый бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Никулинского суда в ночь на 6 февраля. К месту происшествия прибыли пожарные и полиция. Ибрагимова удалось задержать в доме на Ленинском проспекте.