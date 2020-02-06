Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге Никулинского суда.
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В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет на первом этаже здания суда. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Никто не пострадал. Пожар был оперативно потушен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд присяжных вынес обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратову по делу об убийстве полицейского в Москве.
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