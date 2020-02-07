https://static.news.ru/photo/91bb0682-49c2-11ea-9228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руслан Ибрагимов, которого обвиняют в поджоге здания Никулинского суда, арестован на два месяца Пресненским судом.

Суд постановил, что ходатайство следствия о заключении Ибрагимова под стражу составлено в соответствии с требованиями закона и избрал меру пресечения обвиняемому в виде ареста на срок до 6 апреля 2020 года, — цитирует ТАСС судью Елену Абрамову.

Решение о заключении Ибрагимова под стражу связано с тем, что находясь на свободе он может скрыться от следствия или уничтожить доказательства.

Обвиняемый бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Никулинского суда в ночь на 6 февраля. К месту происшествия прибыли пожарные и полиция. Ибрагимова удалось задержать в доме на Ленинском проспекте.

Ранее NEWS.ru писал, что суд присяжных вынес обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратову по делу об убийстве полицейского в Москве.