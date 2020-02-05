https://static.news.ru/photo/bca29bdc-4795-11ea-846a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратову по делу об убийстве полицейского в Москве.

Речь идёт о событиях, развернувшихся 3 сентября 2018 на станции метро «Курская», когда, по версии следствия, 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова, так как он показался ему пьяным. После чего в служебном туалете метрополитена Муратов, согласно материалам дела, выхватил у полицейского служебное оружие и выстрелил из него в Райского, передаёт РИА Новости.

Во время суда обвиняемый пользовался услугами переводчика, так как не овладел в достаточной степени русским языком за те 12 лет, что является гражданином России. В процессе расследования дела Муратов как отрицал вину, так и давал чистосердечное признание, но впоследствии заявил, что сделал это под давлением.

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