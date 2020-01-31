https://static.news.ru/photo/7d349514-43d9-11ea-835d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Подробности взрыва в жилом ломе во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.

В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на ул.1-й Поселковой. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимы, сообщает Пятый канал. Не исключено, что приятели могли принять наркотики, после чего принялись мастерить взрывное устройство.

За основу они взяли страйкбольную гранату, после чего ожидаемо произошёл взрыв. Происшествие случилось около двух часов ночи по местному времени. Соседи рассказали, что хозяин квартиры наркоманом не был, но злоупотреблял спиртным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что изначально имела место быть версия о взрыве бытового газа. Один человек умер на месте, другой — в больнице.