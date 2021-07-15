Стали известны подробности наезда машины депутата на гаишника в Тобольске

Сотрудники ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием Mersedes самого богатого депутата и гаишника на трассе под Тобольском в Тюменской области. Происшествие случилось вечером 13 июля на трассе Тобольск — Байгара, сообщает Пятый канал.

Автомобиль коммерсанта Сергея Вакарина сбил дорожного полицейского и скрылся с места происшествия, в результате гаишник получил травмы. Сам депутат утверждает, что за рулём иномарки был его сын, спешивший за лекарствами после выписки из больницы. Его действительно остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Когда сын коммерсанта тронулся с места, гаишник побежал за машиной, но запнулся и упал.

В ГИБДД, однако, озвучили совсем другую версию. Патруль ДПС действительно остановил депутатскую иномарку, но не для проверки документов, а за выезд на встречную полосу, уточнила начальник областного отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель попытался уехать, инспектор ДПС стал останавливать автомобиль, продолживший движение. В результате сотрудник ГИБДД получил травму. Сейчас он находится на амбулаторном лечении и чувствует себя удовлетворительно. Все материалы по данному инциденту переданы в Следственное управление СК РФ по Тюменской области, — сообщила официальный представитель региональной ГИБДД.

Ранее сообщалось, что машина депутата гордумы Сергея Вакарина сбила сотрудника ГИБДД на автодороге Тобольск — Байгара. Сам депутат в беседе с журналистами опроверг эту информацию. По его словам, он не был за рулём иномарки, так как находился в командировке.