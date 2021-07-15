Стали известны подробности наезда машины депутата на гаишника в Тобольске

Сотрудники ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием Mersedes самого богатого депутата и гаишника на трассе под Тобольском в Тюменской области. Происшествие случилось вечером 13 июля на трассе Тобольск — Байгара, сообщает Пятый канал.
Автомобиль коммерсанта Сергея Вакарина
В ГИБДД, однако, озвучили совсем другую версию. Патруль ДПС действительно остановил депутатскую иномарку, но не для проверки документов, а за выезд на встречную полосу, уточнила начальник областного отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Анжела Борисова.
Водитель попытался уехать, инспектор ДПС стал останавливать автомобиль, продолживший движение. В результате сотрудник ГИБДД получил травму. Сейчас он находится на амбулаторном лечении и чувствует себя удовлетворительно. Все материалы по данному инциденту переданы в Следственное управление СК РФ по Тюменской области, — сообщила официальный представитель региональной ГИБДД.
Ранее сообщалось, что машина депутата гордумы Сергея Вакарина сбила сотрудника ГИБДД на автодороге Тобольск — Байгара. Сам депутат в беседе с журналистами опроверг эту информацию. По его словам, он не был за рулём иномарки, так как находился в командировке.