https://static.news.ru/photo/acb89f4e-4134-11ea-ba02-fa163e074e61_660.jpg Афганская армия направилась к месту предположительного крушения самолёта в провинции Газни Фото: Xinhua/Global Look Press

Вашингтон не владеет данными, что потерпевший крушение в Афганистане самолёт был сбит.

Официальный представитель командования американских вооружённых сил в Афганистане полковник Сони Леггетт написал в Twitter, что причины падения самолёта Bombardier E-11A пока расследуются, однако ничего не указывает на то, что крушение было вызвано вражеским огнём. Также полковник назвал ложными сообщения талибов о падении ещё одного воздушного судна.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) 27 ÑÐ½Ð²Ð°ÑÑ 2020 Ð³.

27 января в СМИ появилась информация о том, что в афганской провинции Газни потерпел крушение самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Как передавал NEWS.ru, позже представители перевозчика заявили, что борт им не принадлежит, а афганские власти предположили, что речь идёт о воздушном судне американских военных. Контролирующие провинцию боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) заявили, что самолёт сбили они.