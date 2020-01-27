Афганская армия направилась к месту предположительного крушения самолёта в провинции Газни Афганская армия направилась к месту предположительного крушения самолёта в провинции Газни Фото: Xinhua/Global Look Press

Вашингтон не владеет данными, что потерпевший крушение в Афганистане самолёт был сбит.

Официальный представитель командования американских вооружённых сил в Афганистане полковник Сони Леггетт написал в Twitter, что причины падения самолёта Bombardier E-11A пока расследуются, однако ничего не указывает на то, что крушение было вызвано вражеским огнём. Также полковник назвал ложными сообщения талибов о падении ещё одного воздушного судна.

27 января в СМИ появилась информация о том, что в афганской провинции Газни потерпел крушение самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Как передавал NEWS.ru, позже представители перевозчика заявили, что борт им не принадлежит, а афганские власти предположили, что речь идёт о воздушном судне американских военных. Контролирующие провинцию боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) заявили, что самолёт сбили они.

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