Официальный представитель командования американских вооружённых сил в Афганистане полковник Сони Леггетт написал в Twitter, что причины падения самолёта Bombardier E-11A пока расследуются, однако ничего не указывает на то, что крушение было вызвано вражеским огнём. Также полковник назвал ложными сообщения талибов о падении ещё одного воздушного судна.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.