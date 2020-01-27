https://static.news.ru/photo/6fa84cee-40f3-11ea-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Fitzgerald/Wikimedia

И.о. гендиректора Ariana Afghan Airlines Мирвэ Мирзаквал опроверг появившуюся в СМИ информацию о крушении принадлежащего авиакомпании самолёта.

При этом, по данным источников в администрации Кабула, речь, скорее всего, идёт о крушении американского военного самолёта.

Как писал NEWS.ru, о крушении пассажирского судна, на борту которого находились более 80 человек, сообщил телеканал TOLO News. По его данным, трагедия произошла в провинции Газни.