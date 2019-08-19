https://static.news.ru/photo/1ab68f06-c287-11e9-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siniša Aljinović/youtube.com

Четверо россиян оказались в плену у пиратов в числе моряков с захваченного судна «Мармалайта» у берегов Камеруна.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах. По её словам, кроме граждан России захвачены трое филиппинцев и один гражданин Украины. Остальным морякам удалось спрятаться, передаёт «Интерфакс» .

Грузовое судно «Мармалайта» гамбургской судоверфи MarConsult Schiffahrt GmbH & Co было захвачено пиратами в районе порта Дуала в республике Камерун в ночь с 14 на 15 августа. Прокуратура Гамбурга наладила контакт с его владельцем. Немецких граждан на судне нет. В данный момент ведётся расследование случившегося.

Ранее News.ru писал о том, что по мнению главного редактора «Морского бюллетеня» Михаила Войтенко, захваченные пиратами российские моряки могут выйти на свободу в течение одного–двух месяцев.