https://static.news.ru/photo/6d152d6c-502a-11ea-9c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Людмила Доброжинская/ТАСС

NEWS.ru стали известны подробности убийства, произошедшего вечером 15 февраля в центре Калининграда. Вечером мужчина открыл стрельбу из автомата или гражданского карабина на базе армейской модели, убив целую семью. После этого он неудачно попытался покончить с собой. Серди погибших — беременная женщина.

Стрельба произошла на улице Баранова у Центрального рынка. Как сообщает собственный корреспондент NEWS.ru в Калининграде, стрелявшего зовут Фазиль, это мужчина примерно 55–60 лет. У входа на рынок он расстрелял семейную пару — мужчину по имени Вадим и девушку, которую звали Дарья, оба погибли на месте. Также пули попали в их сына 13 лет. Он в тяжёлом состоянии доставлен в больницу скорой помощи. Корреспондент сообщил также, что погибшая была беременна. Стрелок пытался покончить с собой, но выжил (по последним данным, он скончался позже в реанимации). Предположительно, он страдал психическим расстройством.

На данный момент место происшествия оцеплено. На тротуаре очевидцы заметили одно тело, а также оружие. На месте работает следственная группа СК. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По данным NEWS.ru, рассматриваются две основные версии мотива преступления: борьба за торговое место на рынке (сообщается, что и погибшие, и стрелок имели там торговые точки) и ревность.