Спортивный врач назвал причины гибели актёра Кафиятуллина в бассейне

https://static.news.ru/photo/c3bc5d8c-09ea-11eb-a8f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спортивный врач Илья Мелехин назвал возможные причины гибели актёра Рената Кафиятуллина в бассейне фитнес-центра. Это уже вторая подобная трагедия, которая произошла в столичных фитнес-центрах меньше, чем за месяц, ранее так же погибла дочь Владимира Конкина.

Одна из причин гибели в бассейне — алкогольное или наркотическое опьянение или проблемы со здоровьем. К примеру, есть случаи, когда человек в воде теряет сознание, поясняет медик.

А сознание он может потерять от того, что, например, имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой или у него была высокая температура или лихорадка, — рассказал Мелехин в интервью Пятому каналу.

Причин гибели может быть масса, отметил спортивный врач и добавил, что человек должен выбирать для себя правильные нагрузки. А в фитнес-центрах, как правило, нет штатного врача, который выдавал бы посетителю абонемент в зависимости от его физического состояния.

Обморок в бассейне мог случиться и из-за того, что до этого человек перезанимался в тренажёрном зале, предполагает врач. В случае с профессиональными спортсменами утопление в бассейне маловероятно, так как они постоянно проходят тестирование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как 26-летний актёр Ринат Кафиятуллин тонет в бассейне фитнес-центра на Ангарской улице в Москве. Приехавшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать артиста.