https://static.news.ru/photo/d95a41ae-bc43-11e9-ae38-fa163e074e61_660.jpg Фото: whiteplanes.com

Представитель чешской полиции Дана Чирткова сообщила, что спортивный планер разбился в аэропорту города Гавличков-Брод, который расположен в 120 км от Праги.

Воздушное судно рухнуло во время манёвра по его подъёму в воздух самолётом, к которому он был прикреплён с помощью троса. На месте ЧП работают следователи, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек. При взлёте воздушное судно врезалось в ангар на территории аэропорта Эддисон и загорелось.