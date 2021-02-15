Спецслужбы РФ задержали финансистов террористической группы в Татарстане

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На территории Татарстана и Крыма сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали несколько человек, собиравших средства для деятельности запрещённой в России террористической группировки ИГ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в Республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», — приводит «Интерфакс» сообщение Центра общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что задержанные собирали средства для террористов под видом благотворительности. Эта схема действовала в период с 2015 по 2019 годы, полученные деньги переводились за границу для финансирования боевиков.

При обыске по месту жительства задержанных были изъяты компьютеры и жёсткие диски подозреваемых. Количество задержанных в рамках спецоперации не раскрывается.

Следственным подразделением территориального органа безопасности в отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 и частью 4 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России, — указали в ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Норильска был задержан по обвинению в вербовке помощников для боевиков террористической группировки ИГ. По месту жительства задержанного были обнаружены улики, указывающие на его связь с группировкой. В частности, была изъята экстремистская литература и флаг ИГ, также найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации.