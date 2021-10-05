Спасшаяся с затонувшего в Белом море судна женщина умерла от переохлаждения
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
17:18, 05 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Женщина, спасшаяся с прогулочного судна «Фаворит», затонувшего в Белом море, скончалась от переохлаждения. Об этом рассказал РИА представитель экстренных служб. После крушения, как стало известно ранее, спаслись два человека — обоих госпитализировали.
Из двоих спасённых один человек скончался от переохлаждения. Женщина, — сказал собеседник агентства.
В Белом море потерпело крушение частное судно «Фаворит». В момент крушения экипаж подал сигнал бедствия, уведомив о том, что трюм заливает водой. После этого вновь связаться с членами экипажа спасателям не удалось.
В район бедствия был направлен вертолёт с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Ситуация усугубляется сложными погодными условиями: сильным ветром, штормом и высокими волнами. По последним данным, спасательный плот терпящего в Белом море судна прибило к берегу, людей там не оказалось.
Владельцем прогулочного судна является местный предприниматель Константин Комиссаров. Ему ужe сообщили о случившемся.
Три человека до сих пор не найдены. Их поиски продолжаются. При этом температура воды не превышает +7 градусов, порывы ветра достигают 18 м/с, а волны не позволяют спасателям добраться до тонущего судна.
Мурманский следственный отдел на транспорте и Северо-Западная прокуратура на транспорте уже начали проводить проверку по факту произошедшего ЧП.
Ранее гражданин России Данила Гагарин погиб в Испании, безуспешно пытаясь спасти подругу, которая упала в море. Трагедия произошла недалеко от города Торревьеха.