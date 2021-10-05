Спасшаяся с затонувшего в Белом море судна женщина умерла от переохлаждения

Женщина, спасшаяся с прогулочного судна «Фаворит», затонувшего в Белом море, скончалась от переохлаждения. Об этом рассказал РИА представитель экстренных служб. После крушения, как стало известно ранее, спаслись два человека — обоих госпитализировали.

Из двоих спасённых один человек скончался от переохлаждения. Женщина, — сказал собеседник агентства.

В Белом море потерпело крушение частное судно «Фаворит». В момент крушения экипаж подал сигнал бедствия, уведомив о том, что трюм заливает водой. После этого вновь связаться с членами экипажа спасателям не удалось.

В район бедствия был направлен вертолёт с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Ситуация усугубляется сложными погодными условиями: сильным ветром, штормом и высокими волнами. По последним данным, спасательный плот терпящего в Белом море судна прибило к берегу, людей там не оказалось.

Владельцем прогулочного судна является местный предприниматель Константин Комиссаров. Ему ужe сообщили о случившемся.

Три человека до сих пор не найдены. Их поиски продолжаются. При этом температура воды не превышает +7 градусов, порывы ветра достигают 18 м/с, а волны не позволяют спасателям добраться до тонущего судна.

Мурманский следственный отдел на транспорте и Северо-Западная прокуратура на транспорте уже начали проводить проверку по факту произошедшего ЧП.

Ранее гражданин России Данила Гагарин погиб в Испании, безуспешно пытаясь спасти подругу, которая упала в море. Трагедия произошла недалеко от города Торревьеха.