На спасательном плоту в Белом море не нашли людей

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Экипажу частного судна «Фаворит», терпящего бедствие в Белом море, удалось спастись на плоту. Сейчас они движутся в сторону берега, пишет Telegram-канал «112».

Тем не менее неизвестно, всем ли удалось спастись. Ситуация осложняется высокими волнами. Из-за них, как добавляет SHOT, спасатели не могут добраться до терпящих бедствие. Владельцем судна является местный предприниматель Константин...