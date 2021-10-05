На спасательном плоту в Белом море не нашли людей

Спасательный плот терпящего в Белом море судна прибило к берегу, людей там нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Спасательный оранжевый плот волной прибило к берегу, людей не обнаружено. Таким образом, судьба пятерых человек неизвестна, -
сказалитам.
В район бедствия направили вертолёт с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Ситуация осложняется сложными погодными условиями - сильным ветром, штормом и высокими волнами.
Как сообщалось ранее, в Белом море потерпело крушение частное судно «Фаворит». Его экипаж подал сигнал бедствия с сообщением о затоплении трюма.