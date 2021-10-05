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На спасательном плоту в Белом море не нашли людей

16:20, 05 октября 2021
На спасательном плоту в Белом море не нашли людей Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Спасательный плот терпящего в Белом море судна прибило к берегу, людей там нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Спасательный оранжевый плот волной прибило к берегу, людей не обнаружено. Таким образом, судьба пятерых человек неизвестна, - сказали там.

В район бедствия направили вертолёт с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Ситуация осложняется сложными погодными условиями - сильным ветром, штормом и высокими волнами.

Как сообщалось ранее, в Белом море потерпело крушение частное судно «Фаворит». Его экипаж подал сигнал бедствия с сообщением о затоплении трюма.

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