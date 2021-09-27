Россиянин погиб, спасая упавшую в море девушку в Испании

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Социал-демократы и ХДС/ХСС могут объединиться в коалицию, чтобы сформировать однопартийное правительство. Однако это объединение усложняется тем, что представители обеих партий являются прямыми конкурентами за пост канцлера Германии. Об этом порталу «ПолитРоссия» рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Определённая разница от того, кто мог бы победить на этих выборах, конечно, есть. Но проблема заключается в том, что у социал-демократов не хватит голосов для формирования однопартийного правительства. Им придётся...