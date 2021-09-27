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Россиянин погиб, спасая упавшую в море девушку в Испании

16:23, 27 сентября 2021
Россиянин погиб, спасая упавшую в море девушку в Испании Фото: Augst / Eibner-Pressefoto/Global Look Press
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Гражданин России Данила Гагарин погиб в Испании, безуспешно пытаясь спасти подругу, которая упала в море. Трагедия произошла недалеко от города Торревьеха. Об этом рассказали в экстренных службах, передаёт elespañol.es.

Россиянка сообщила спасателям, что вместе с мужем и подругой находилась на скале над морем. Подруга пары упала в море и начала тонуть. Мужчина бросился в воду. Однако спасти девушку не удалось, и мужчина утонул вместе с ней.

Погибшая — гражданка Финляндии, её тело нашли на пляже Лос-Локос.

Информацию об этом журналистам РИА Новости подтвердили в пресс-службе Гражданской гвардии Аликанте.

Ранее не менее 17 человек погибли в результате крушения судна у берегов Туниса. По информации СМИ, на борту судна находились мигранты из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш, пытавшиеся пересечь Средиземное море и попасть в Италию из Ливии. Береговая охрана спасла 380 человек. Все погибшие — граждане Бангладеш.

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