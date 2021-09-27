Россиянин погиб, спасая упавшую в море девушку в Испании

Гражданин России Данила Гагарин погиб в Испании, безуспешно пытаясь спасти подругу, которая упала в море. Трагедия произошла недалеко от города Торревьеха. Об этом рассказали в экстренных службах, передаёт elespañol.es.
Россиянка
Погибшая — гражданка Финляндии, её тело нашли на пляже Лос-Локос.
Информацию об этом журналистам РИА Новости
Ранее не менее 17 человек погибли в результате крушения судна у берегов Туниса. По информации СМИ, на борту судна находились мигранты из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш, пытавшиеся пересечь Средиземное море и попасть в Италию из Ливии. Береговая охрана спасла 380 человек. Все погибшие — граждане Бангладеш.