Спасатели эвакуируют людей из горящей многоэтажки в Анапе

https://static.news.ru/photo/8db4756e-82fb-11eb-aed6-96000091f725_660.jpg Фото: Новости Анапы/vk.com

Триста человек эвакуированы из-за пожара в восьмиэтажном жилом доме на Лазурной улице в курортной Анапе. Огонь охватил площадь 1500 кв. м.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что о пожаре на мансардном этаже стало известно в 04:19 мск 12 марта. В Анапе в это время стояла почти такая же погода, как в Москве — столбик термометра держался около отметки минус 6 градусов, поэтому эвакуированных людей направляют во временные пункты размещения, где они могут согреться и выпить горячего чая. Городские власти уже подготовили гостиницу для расселения.

На месте пожара работают 130 человек, задействованы 34 единицы техники, в том числе высотной. В Анапу выехала оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю во главе с первым заместителем начальника Николаем Платонихиным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в производственном здании с кислородными баллонами в Омске случился пожар на площади 700 квадратных метров. На объекте из-за него обрушилась кровля. Информация о возгорании поступила в 21:01 (18:01 мск) 11 марта. На момент прибытия первого пожарного расчёта площадь пожара составляла около 500 квадратных метров, затем она увеличилась.