Спасатели эвакуируют людей из горящей многоэтажки в Анапе

Триста человек эвакуированы из-за пожара в восьмиэтажном жилом доме на Лазурной улице в курортной Анапе. Огонь охватил площадь 1500 кв. м.
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На месте пожара работают 130 человек, задействованы 34 единицы техники, в том числе высотной. В Анапу выехала оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю во главе с первым заместителем начальника Николаем Платонихиным.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в производственном здании с кислородными баллонами в Омске случился пожар на площади 700 квадратных метров. На объекте из-за него обрушилась кровля. Информация о возгорании поступила в 21:01 (18:01 мск) 11 марта. На момент прибытия первого пожарного расчёта площадь пожара составляла около 500 квадратных метров, затем она увеличилась.