Спасатели эвакуировали девять человек с севшего на мель судна
Анна Акимова
Анна Акимова
09:35, 09 ноября 2021
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Специалисты МЧС России эвакуировали с помощью вертолёта Ми-8 первых девятерых членов экипажа с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщил представитель Росморречфлота, передаёт ТАСС. Всего на борту находились 14 человек, их эвакуацию затрудняли сильные волны.
На борт вертолёта с судна подняты девять членов экипажа Rise Shine, — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что после эвакуации первых девяти человек спасатели на вертолёте вернутся за остальными.
Ранее в Сеть попало видео севшего на мель корабля. На кадрах видно, как волны перехлёстывают через борт стоящего неподвижно судна.
Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у мыса Козино в Приморье. Судно ходит под флагом Панамы. Его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров. Граждан России на его борту нет. По словам главы Приморского края Олега Кожемяко, опасных грузов на борту судна нет, топливные танки не повреждены и разлива нефтепродуктов в результате аварии не зафиксировано. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.