Спасатели эвакуировали девять человек с севшего на мель судна

Специалисты МЧС России эвакуировали с помощью вертолёта Ми-8 первых девятерых членов экипажа с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщил представитель Росморречфлота, передаёт ТАСС. Всего на борту находились 14 человек, их эвакуацию затрудняли сильные волны.

На борт вертолёта с судна подняты девять членов экипажа Rise Shine, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после эвакуации первых девяти человек спасатели на вертолёте вернутся за остальными.

Ранее в Сеть попало видео севшего на мель корабля. На кадрах видно, как волны перехлёстывают через борт стоящего неподвижно судна.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у мыса Козино в Приморье. Судно ходит под флагом Панамы. Его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров. Граждан России на его борту нет. По словам главы Приморского края Олега Кожемяко, опасных грузов на борту судна нет, топливные танки не повреждены и разлива нефтепродуктов в результате аварии не зафиксировано. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.