Сотрудники ритуальных контор устроили разборки со стрельбой на кладбище

https://static.news.ru/photo/24886a16-75bb-11eb-97e4-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Ленобласти сотрудники двух конкурирующих фирм по оказанию ритуальных услуг устроили разборки с поножовщиной и стрельбой прямо на кладбище. Полиция задержала трёх человек.

Инцидент произошёл в посёлке Ириновка Всеволжского района. В офис одной из фирм, расположенный на кладбище, пришёл работник компании конкурента и стал угрожать ножом. В ходе конфликта он поцарапал 39-летнего мужчину, что послужило поводом для драки. Соучредитель фирмы, желая разнять дерущихся, стал стрелять из травматического пистолета в воздух и под ноги конкуренту. В итоге он вынудил зачинщика ссоры сбежать.

Некоторое время спустя на место инцидента явился сын мужчины и также затеял драку. Второй конфликт развивался по сценарию первого и тоже сопровождался стрельбой. Пострадавших в обоих случаях не было, но в отношении стрелявшего мужчины возбудили уголовное дело по статьям об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ритуального агентства в Нижнем Тагиле в ходе застолья зарезал человека и спрятал его труп в чужой могиле. Мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статье 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».