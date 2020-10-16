Сотрудники ФСБ заблокировали нескольких боевиков в Назрани

https://static.news.ru/photo/dd39cf18-0ffa-11eb-98d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят спецоперацию в Назрани, сообщает источник в правоохранительных органах.

В ходе перестрелки между силовиками и боевиками взорвался автомобиль, погиб один человек, передаёт РИА Новости.

Машина принадлежала бандформированию, в ней находился ранее объявленный в розыск человек. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии считают, что это владелец сети проката охолощенного оружия Юнус Видзижев, разыскиваемый по делу о хранении оружия.

По предварительным данным, в машине ВАЗ-2106, в которой произошёл взрыв во время досмотра на перекрестке, находился разыскиваемый полицией владелец сети проката охолощенного оружия Юнус Видзижев, - сказал источник.

По предварительным данным, при обысках в одном из частных домов в селе Экажево в феврале 2020 года мужчина открыл огонь из пистолета и скрылся. Никто из силовиков не пострадал.

РЕН ТВ поделился кадрами с места взрыва.

По данным «Интерфакса», некоторые дороги рядом с местом перестрелки заблокированы военными «Уралами». Доступ к месту стрельбы заблокирован для безопасности местных жителей.

Несколько боевиков заблокировано, предположительно, в Насыр-Кортском административном округе Назрани. Проводится спецоперация, территория спецмероприятий оцеплена, — уточнил источник.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты и уничтожили ячейку международных террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещённая в РФ организация). Об этом 15 октября сообщили представители ЦОС ФСБ.