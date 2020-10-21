Сотрудник шиномонтажа погиб при попытке поменять колесо

https://static.news.ru/photo/7d24a46c-137f-11eb-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рядовая процедура по замене колеса автомобиля обернулась трагедией. В Москве сотрудник шиномонтажа погиб при «переобувке» транспортного средства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах, труп мужчины был обнаружен 20 октября в районе дома 26 по Рязанскому проспекту. Причиной смерти монтажника стало несоблюдение техники безопасности при работе с оборудованием. Он погиб из-за взрыва колеса, которое оказалось накачано слишком сильно.

Отмечается, что погибший был уроженцем Таджикистана. Ему было 39 лет.

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