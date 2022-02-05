Сотрудница Би-би-си была изнасилована на съёмках кулинарного шоу

В сентябре 2021 года сотрудница британской телерадиокорпорации Би-би-си была изнасилована на съёмках кулинарного шоу Hungry For It в Лондоне. Об инциденте стало известно только сейчас, пишет The Sun со ссылкой на источник. Очевидцам запретили распространять информацию о происшествии.

Предположительно, нападавший постучался, ворвался в комнату, где находилась сотрудница, и надругался над ней. Никто из нас не предполагал, что подобное может случиться, когда мы подписывали контракт, — отметил собеседник.

В полиции сообщили, что получили заявление о предполагаемом изнасиловании через девять дней после нападения на женщину. В настоящий момент проводится расследование. Личности злоумышленника и пострадавшей не раскрываются.

В Би-би-си заявили, что в BBC Studios действует надёжный регламент, гарантирующий, что любому сотруднику, ставшему жертвой преступления, будет оказана вся необходимая поддержка. Этот вопрос будет рассматриваться с максимальной осторожностью и серьёзностью.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании подруги Харриет Робсон, а также в причинении ей телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей.

Ранее стало известно, что американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» Рид Буше был приговорён в США к году тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года по делу об изнасиловании несовершеннолетней.