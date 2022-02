Сотрудница Би-би-си была изнасилована на съёмках кулинарного шоу

В сентябре 2021 года сотрудница британской телерадиокорпорации Би-би-си была изнасилована на съёмках кулинарного шоу Hungry For It в Лондоне. Об инциденте стало известно только сейчас, пишет The Sun со ссылкой на источник. Очевидцам запретили распространять информацию о происшествии.