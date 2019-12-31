Полицейские задержали около 400 человек во время новогоднего антиправительственного митинга в Гонконге.
Все они обвиняются в участии в незаконных собраниях и владении оружием. Всего в первой демонстрации 2020 года в Гонконге приняли участие более 1 миллиона человек,
Как ранее писал NEWS.ru, полиция Гонконга разрешила проведение крупного митинга оппозиции 1 января 2020 года по согласованному маршруту. Акция стартовала в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и прошла до делового центра города.
Массовые выступления продолжаются в Гонконге
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен