https://static.news.ru/photo/2f9657c0-4d8e-11ea-b043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Окончательное слушание дела бывшего сотрудника ФСИН Виктора Свиридова состоялось 11 февраля, рассказал его сослуживец Анатолий Субботин.

По его словам, «всё шло к тому, что доказательств никаких нет».

Он добавил, что ему неизвестно, как силовик пронёс пистолет в задние суда, передаёт LIFE SHOT.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи проводят проверку в связи с самоубийством экс-начальника одного из управлений ФСИН. Сотрудники ведомства установят детали ЧП и степень режима безопасности учреждения. На месте сейчас работают криминалисты ведомства. Они также выясняют, как подсудимый пронёс в здание суда пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то, что Свиридов болен раком четвёртой стадии.