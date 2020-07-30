Соловьёв рассказал о «наслаждающемся алкоголем» Ефремове

https://static.news.ru/photo/96a7048e-d275-11ea-a739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв резко отреагировал на слова адвоката Михаила Ефремова, заявившего о том, что актёр не страдает алкоголизмом, а выпивает эпизодически. По мнению Эльмана Пашаева, это не даёт оснований считать человека алкоголиком.

Ефремов не страдает алкоголизмом... он им наслаждается, а страдают окружающие, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Ранее Эльман Пашаев заявлял, что актёр не считает себя виновником ДТП. Готовность Ефремова выплатить компенсацию семье погибшего он связывал с тем, что в происшествии «участвовала его машина».

Артист устроил ДТП в центре Москвы 8 июня 2020-го. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, как установила экспертиза, также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии. Ефремов не признал вину.

Ранее NEWS.ru писал, что Пресненский суд Москвы продлил актёру срок домашнего ареста до 22 января 2021 года. Кроме того, инстанция отказала фигуранту в двухчасовых прогулках. Первое заседание по существу дела подозреваемого назначили на 5 августа 2020-го на 10:00.